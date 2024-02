Det er avgjørende at utsatte land iverksetter akutte forebyggende tiltak, ifølge WHO.

Tilfeller av meslinger – en av de mest smittsomme virusene vi kjenner – har økt i stort sett hele verden de siste årene, hovedsakelig på grunn av manglende vaksinasjon under pandemien.

Natasha Crowcroft fra WHO sier at det er store hull i vaksineprogrammene i år, og at det er frykt for at de ikke får tettet dem fort nok før det kommer utbrudd av meslinger.

Hun sier at det er særlig viktig å beskytte barn. Ifølge Crowcroft gjør konflikter og økonomiske kriser at flere land ikke prioriterer dette arbeidet.

Meslinger er et svært smittsomt, luftbårent virus som hovedsakelig rammer barn under fem år. Det kan forebygges med to doser vaksine, og mer enn 50 millioner dødsfall har på den måten blitt avverget siden 2000, ifølge WHO.

Bare i fjor var forekomsten opp 79 prosent til over 300.000, viser tall fra WHO. Det antas at disse tallene kun utgjør en brøkdel av totalen.