Thaksin ble sett i baksetet av en bil sammen med datteren, og eksstatsministeren hadde nakkekrage. Bilen forlot et fengselssykehus der Thaksin har tilbrakt det siste halvåret med et uspesifisert helseproblem. På bilder av ham ser det også ut til at han har høyrearmen i fatle.

74 år gamle Thaksin er milliardær og en av Thailands mest kjente politikere. Han ble avsatt i et kupp i 2006, og to år senere ble han dømt for maktmisbruk, men han hadde da forlatt landet. Den tidligere statsministeren har hevdet sin uskyld og sagt at anklagene mot ham er politisk betinget.

Han fikk en åtte år lang fengselsdom for maktmisbruk og andre lovbrudd omgjort til ett år av Thailands konge etter hjemkomsten i august, og siden har han vært på fengselssykehuset.

Thaksins parti Pheu Thau, som ledes av hans yngste datter Paetongtarn Shinawatra, er i regjering sammen med militærstøttede partier. Thaksins hjemkomst sammenfalt med dannelsen av den nye regjeringen, noe som førte til spekulasjoner om at det var inngått en avtale for å redusere soningstiden hans.