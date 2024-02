– Aleksejs lik har blitt gitt til hans mor. Tusen takk til alle som har krevd dette sammen med oss, skriver Jarmysj på X/Twitter lørdag.

Hun skriver videre at Ljudmilia Navalnaja fortsatt befinner seg i byen Salekhard, nærmeste by til straffeleiren der Navalnyj døde for over en uke siden.

Hvor og når begravelsen skal skje er ennå ikke bestemt.

– Vi vet ikke om myndighetene kommer til å blande seg inn i begravelsen. Vi vil informere dere så fort det er noe nytt, skriver hun videre.

Straffeleiren der Navalnyj satt fengslet, kunngjorde forrige fredag at regimekritikeren var død. Dødsårsaken er ennå ikke kjent.