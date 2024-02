Det opplyser Mbareks advokat og søster Dalila Ben Mbarek lørdag.

Jawher Ben Mbarek er en skarp kritiker av president Kais Saied og ble pågrepet i fjor og tiltalt for «konspirasjon mot staten».

Fredag ble Tunisias tidligere president Moncef Marzouki dømt til åtte års fengsel in absentia for «angrep mot statens sikkerhet og for å oppildne tunisierne til å kjempe mot hverandre».

Sittende president Kais Saied stengte ned nasjonalforsamlingen, sparket regjeringen og begynte å styre via dekreter i 2021, noe Marzouki og landets fremste opposisjonsledere beskrev som et kupp.

Saied har avvist påstandene og sagt at han måtte handle som han gjorde for å redde landet fra kaos. Siden har mange av landets opposisjonsledere blitt pågrepet.