– Norge fordømmer på det sterkeste alle angrep mot sivil skipsfart, senest angrepet i Rødehavet i går kveld på det norskregistrerte skipet MT Strinda, eid av J. Ludwig Mowinckels rederi, sier statssekretær Eivind Vad Petersson tirsdag.

– Vilkårlige angrep som dette er totalt uakseptable. Angrepene utgjør en dødelig fare for mannskap og forårsaker store økonomiske og materielle tap for uskyldige parter, sier Petersson videre.

Petersson sier at norske myndigheter er i tett kontakt med Norsk Rederiforbund om den videre håndteringen av saken.

– Farvannene rundt Den arabiske halvøy, inkludert Suezkanalen og Rødehavet, er livsviktige transportårer for hele den globale økonomien. Det er av avgjørende betydning at handelsveiene til sjøs er sikre og trygge. Norge er en sterk pådriver for å opprettholde internasjonal orden på havene, sier Petersson.

Norge oppfordrer til å dempe konfliktnivået i regionen, uttaler han videre.

– De mulige konsekvensene av en regional konfliktopptrapping er dramatiske. Norge er i tett dialog med relevante partnere både i og utenfor regionen. Vi har oppfordret alle regionale aktører til å bidra til deeskalering for å unngå ytterligere negativ utvikling i regionen, sier Petersson.