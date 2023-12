I forrige uke fastslo etikkomiteen i huset at Santos har brukt valgkampmidler til private formål og sendt falske rapporter til den føderale valgkommisjonen. Den føderale påtalemyndigheten i New York har tiltalt ham for korrupsjon.

Hovedpersonen selv sa før avstemningen at han hadde regnet på det, og at han ikke lå særlig godt an.

– Jeg vet at jeg kommer til å bli utvist når dette forslaget skal stemmes over, sa Santos sist helg.