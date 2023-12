Både han og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) deltar i innspurten av klimaforhandlingene i Dubai.

Det nye utkastet ble lagt fram mandag, og Eriksen er særlig misfornøyd med avsnittene som omhandler omstilling bort fra fossil energi.

– Dette er vage formuleringer om hva man kan tenke seg å ville, slik teksten er nå, sier Eriksen på telefon til NTB.

Strid om utfasing

Norge er et av landene som ønsker seg en oppfordring til utfasing av fossil energi, men med unntak for fossil energi der utslippene fanges og lagres under bakken.

Dette er imidlertid omstridt, og Saudi-Arabia er et av landene som motsetter seg formuleringer der «utfasing» nevnes.

Eriksen sier det viktigste for Norge er å få på plass en tekst som peker ut retningen og sier noe veldig tydelig om at klimautslippene fra energiproduksjonen må ned.

Han opplever at det på møtet er et bredt flertall for formuleringer som er tydeligere enn de som nå ligger på bordet.

Anklaget for hykleri

Samtidig som Norge støtter en ambisjon om utfasing av fossil energi, fortsetter letingen etter mer olje og gass i Nordsjøen. I helgen ble både Norge og andre rike oljeproduserende land anklaget for hykleri av Bolivia på klimatoppmøtet.

Eriksen minner om at norsk oljeproduksjon uansett ventes å falle kraftig de neste tiårene, uavhengig av letepolitikken. Inntrykket hans er at Norge i liten grad kritiseres for olje- og gassproduksjon på klimatoppmøtet i Dubai.