USA er Ukrainas soleklart største støttespiller, og det pågår for tiden steile forhandlinger mellom Republikanerne og Demokratene i Senatet om å gi en hjelpepakke på 60 milliarder dollar til det krigsherjede landet.

Hvis de ikke får sikret ny støtte, kan det få store konsekvenser for Ukrainas slagkraft i krigen mot Russland.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at en mulig utsettelse av amerikansk støtte innebærer «stor risiko» for at Russland vinner krigen.