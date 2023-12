President Aleksandar Vucic sier at demonstrasjonene søndag var et forsøk på å kaste myndighetene med hjelp fra utenlandske aktører. Han spesifiserer ikke hvem anklagene rettes mot. Russland har hevdet at Vesten forsøker å destabilisere Serbia.

Demonstrantene hevder det var valgfusk da det styrende partiet vant valget 17. desember. Opposisjonspolitikere har sultestreiket i protest.

Søndag kveld ble demonstrasjonene voldsomme da demonstrantene forsøkte å ta seg inn i rådhuset i Beograd. Vinduer ble knust og politiet brukte tåregass, pepperspray og batonger mot demonstrantene.

Opposisjonen sier at demonstranter ble banket opp av politiet.