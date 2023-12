Ifølge en amerikansk talsmann diskuterte de to generalene under videosamtalen «viktigheten av å jobbe sammen for å håndtere konkurransen seg imellom på en ansvarlig måte, for å hindre feiloppfatninger og for å opprettholde åpne og direkte kommunikasjonslinjer».

Kinas stanset samtalene på øverste militære nivå med USA høsten 2022 i protest mot at den daværende lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, besøkte Taiwan.

Da USAs president Joe Biden møtte sin kinesiske motpart Xi Jinping i California i november, ble de to lederne enige om at landenes forsvarstopper skulle gjenoppta dialogen.

De to generalene diskuterte under samtalen også «en rekke globale og regionale sikkerhetsspørsmål», ifølge Det hvite hus.