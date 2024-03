I et intervju med en franske kringkasteren BFM TV sier presidenten at situasjonen nå er mye bedre enn den har vært de siste tre månedene.

Videre forteller han at Ukrainas styrker bygger forsvarsverker over en strekning på over 1000 kilometer.

Stort sett står frontlinjen stille, men de siste månedene har Russland hatt initiativet på slagmarken. Ukrainas forsvarsminister erkjente i slutten av februar at situasjonen var krevende.

Etter lang tid med russisk press falt byen Avdijivka i midten av februar. Det var det største nederlaget for Ukraina siden mai 2023, da russiske styrker tok Bakhmut, som ligger rundt fem mil fra Avdijivka.