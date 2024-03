– Jeg har bestemt meg for å delta i konkurransen om stillingen som Natos generalsekretær. Jeg tror Nato må fornye synet på oppdraget sitt. Øst-Europa har et verdifullt bidrag i Natos samtaler og beslutninger, sa Iohannis til pressen tirsdag.

Jobben blir ledig i oktober, da nåværende generalsekretær Jens Stoltenberg avslutter sin periode i sjefsstolen for Nato. Ingen tidligere generalsekretærer i Nato har vært fra Øst-Europa.

Iohannis har vært president i Romania siden 2014, og han kan ifølge den rumenske grunnloven ikke stille til gjenvalg etter å ha sittet i to perioder.

Nederlands avtroppende statsminister Mark Rutte har vært ansett som den fremste kandidaten til å ta over for Stoltenberg. Han har støtte fra USA og Storbritannia, samt en rekke andre land. Men både Ungarn og Tyrkia ga nylig uttrykk for at de ikke ønsker Rutte som kandidat.

Rutte sa selv i oktober at han synes jobben virker interessant, men at han ikke trodde han ville få den.

– Det er en svært stor sjanse for at jobben vil gå til en europeisk kvinne, gitt den politiske støtten til det, noe som også vil være veldig bra, sa Rutte da.