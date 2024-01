Rettsmøtet fant sted torsdag. Dommeren besluttet at selve rettssaken skal begynne 20. juni.

Hunter Biden er tiltalt for å ha unnlatt å betale 1,4 millioner dollar i skatt mellom 2016 og 2019. I stedet skal han ha brukt store summer blant annet på rusmidler og dyre biler.

At han tidligere har vært rusavhengig, er offentlig kjent. Blir han dømt, risikerer han opptil 17 år i fengsel.

53-åringen er i tillegg tiltalt i delstaten Delaware for å ha løyet om sitt rusmisbruk da han kjøpte et våpen. Her risikerer han ti års fengsel om han kjennes skyldig.

Republikanerne i Kongressen hevder at Joe Biden har vært involvert i ulovligheter knyttet til sønnen, uten at dette er blitt bevist. Dette er bakgrunnen for at de har igangsatt en gransking med sikte på å stille presidenten for riksrett.

I fjor sommer ble det oppnevnt en spesialetterforsker som leder arbeidet med begge etterforskningene mot Hunter Biden. I forkant av dette var det ventet at Biden ville inngå en tilståelsesavtale i skattesaken, men dette ble det ikke noe av.