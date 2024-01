Helsearbeiderne ankom det europeiske sykehuset i byen Khan Younis sør på Gazastripen torsdag, skriver Dagbladet.

Lege Erik Fosse, som leder delegasjonen, har vært på Gaza som helsearbeider tidligere, men sier til avisa at den siste krigen har brakt med seg noe helt nytt.

– Det er en helt annen intensitet her nå. Også i forhold til hva som har skjedd i vår moderne historie: Så massive angrep på et så lite område, sier Fosse.

– Folk er slitne og forteller alle at de håper på en fredelig løsning. De vil at dette skal slutte, legger han til.

Helsedepartementet på Gazastripen meldte fredag at minst 59 mennesker er drept i nye angrep mot Khan Younis og Rafah, der mange er internt fordrevne.

Bor på sykehuset

Ifølge ham er det 25.000 mennesker som bor på sykehuset, som mangler personale, vann, medisiner og utstyr til å utføre operasjoner.

Han beskriver situasjonen som svært dramatisk.

– Samtidig er situasjonen helt hjerteskjærende. Alle familier her har mistet alt de eier: Hus, hjem, familiemedlemmer … Og alle barna som er skadd her … Hjerteskjærende, sier han.

Til NRK sier Fosse at det gjør stort inntrykk å møte de palestinske helsearbeiderne der.

– De er utslitt, og de er også bekymret for familiene sine, så de har en nesten håpløs arbeidssituasjon nå, sier han.

Uten sidestykke

Kirurg Geir Stray Andreassen sier til TV 2 at lidelsene ikke kan sammenlignes med det han har sett tidligere.

– Jeg var forberedt på at situasjonen ville være svært vanskelig, men dette er virkelig hjerteskjærende. Det er vondt å se. Det går ikke an å sammenligne med noe jeg har sett før.

Han forteller videre til kanalen at medisinmangel gjør at legene hele tiden må ta umulige valg om hvem som skal få behandling og hvordan, og at det er svært mange alvorlige bruddskader, trykkskader og splintskader, som gjerne kan føre til amputasjon.

Nesten halvparten av Gazastripens befolkning er under 18 år, og Andreassen sier han er særlig bekymret for barna.

– Jeg er utvilsomt mest bekymret for barna og hvordan denne krigen vil påvirke dem både fysisk og mentalt. Hvordan skal det gå med dem?

To uker

I den norske gruppen er også ortoped Thor-Erling Fosse Engemyr, operasjonssykepleier Hilde Vollan, operasjonssykepleier Kjersti Fiveland og anestesilege Mohammed Abou-Arab. I tillegg koordinerer Kristil Haraldstad, landansvarlig for Palestina, arbeidet fra Kairo.

Gruppen skal være i Gaza i to uker, deretter blir de erstattet av et annet team fra Norwac.

Kun 15 av Gazas 36 sykehus er i dag i drift, noen av dem bare delvis, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Over 23.000 palestinere har blitt drept i krigen mellom Israel og Hamas siden 7. oktober.