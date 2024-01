Prisveksten var høyere enn ventet da analytikere anslo inflasjon på 3,2 prosent, ifølge Bloomberg.

Kjerneinflasjonen, som ikke inkluderer mat- og energipriser, var på 3,9 prosent, ned fra 4 prosent i november.

Gjennomsnittlig anslag for kjerneinflasjonen var på 3,8 prosent.

– Dette er litt høyere enn markedet forventet, både for samlet og for kjerneinflasjon. Det reduserer sjansene for rentekutt allerede i mars. Jeg tror nå vi må vente til mai med første rentekutt i USA, skriver sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank i en epost til NTB.

– Men husk at det er to inflasjonstall til før mars-rentemøtet, og alt kan fortsatt skje.