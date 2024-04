Årsaken er at de to offiserene har brutt militærets reglement, skriver nyhetsbyrået AP.

IDF innrømmer fredag en rekke «alvorlige feil» med angrepet, som de hevder var rettet mot et bevæpnet Hamas-medlem.

Det var mandag at de sju hjelpearbeiderne ble drept i et israelsk angrep mot bilene de satt i. Angrepet skjedde kort tid etter at de hadde tilsyn med å frakte ut 100 tonn mat til sultrammede palestinere.

Ifølge Israel ble ofrene drept i tre ulike luftangrep over fire minutter, utført av en israelsk drone, mens de løp for livet mellom sine tre kjøretøy.