Sikkerhetsrådet gir i en uttalelse uttrykk for dyp bekymring over Israels drap på sju hjelpearbeidere fra World Central Kitchen og konstaterer at minst 224 hjelpearbeidere er drept på Gazastripen siden Israel innledet angrepene.

Rådets medlemmer ber alle parter i konflikten respektere hjelpearbeideres beskyttede status.

Sikkerhetsrådet krever også at Israel umiddelbart opphever alle hindringer for humanitære hjelpesendinger til Gaza.

Rådets medlemmer merker seg at Israel har lovet å åpne havnen i Ashdod og Erez-grenseovergangen for hjelpesendinger, men konstaterer at «det bør gjøres mer».