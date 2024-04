– Vi advarer mot de farlige konsekvensene av en israelsk offensiv mot Rafah, heter det i en felles tekst publisert i flere aviser av Frankrikes president Emmanuel Macron, Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og Jordans konge Abdullah II.

De etterlyser også at kravene fra FNs sikkerhetsråd om en våpenhvile skal implementeres «fullt ut uten ytterligere forsinkelser».

Over 1,5 millioner mennesker befinner seg i Rafah, og det fryktes at full invasjon vil gå svært hardt ut over sivilbefolkningen.

Mandag kveld sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at det var satt en dato for Israels invasjon mot Rafah, men han sa ikke hva datoen var.