Advarselen omfatter varer som brukes i den russiske forsvarsindustrien, ifølge USAs finansminister Janet Yellen. Hun formidlet budskapet til kinesiske ledere på dag to av sitt besøk til Kina.

Yellen har også kunngjort at landene er enige om å diskutere sider ved Kinas økonomiske politikk som USA har vanskelig for å godta.

– Jeg tror kineserne innser hvor bekymret vi er for implikasjonene av deres industrielle strategi overfor USA, sa Yellen.

De to landene skal danne to fora for å diskutere de økonomiske stridstemaene.

– Det kommer ikke til å bli løst på en ettermiddag eller en måned, men jeg tror de har fått med seg at dette er viktig for oss.