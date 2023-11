Pakken kan bli godkjent i EU-kommisjonen onsdag, ifølge Borrell, og deretter gå til EU-rådet for diskusjon og godkjenning.

– Den 12. pakken vil inkludere nye eksportforbud, blant dem mot diamanter, og tiltak for å stramme inn oljepristaket. Det er for å redusere inntektene som Russland får fra å selge olje – ikke til oss, men til andre, sa Borrell til pressen mandag.

EU-diplomater sa i forrige uke til Reuters at unionen ventet på et grønt lys fra G7 for å gå videre med diamantforbudet.

– Vi ferdigstiller de siste detaljene i denne pakken, sa Borrell.