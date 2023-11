– Vi inviterer ham til å besøke Gazastripen for å se omfanget av massakrene og ødeleggelsene som er begått mot befolkningen i Gaza, i samsvar med standardene for objektivitet og troverdighet, sa Hamas-tjenestemann Osama Hamdan på en pressekonferanse i Beirut tirsdag.

Mandag besøkte Musk åstedet for Hamas' angrep mot Israel. Da erklærte han sin forpliktelse til å gjøre alt som er nødvendig for å stanse spredningen av hat.

Besøket kom etter at Det hvite hus forrige uke rettet kraftig kritikk mot Musk etter at han uttrykte støtte på X/Twitter for noe de kalte «en forferdelig antisemittisk konspirasjonsteori».

Hamdan håper at Musk, som eier både Tesla, X/Twitter og SpaceX, nå også vil reise til Gaza for å se konsekvensene krigen har hatt der.