Avtalen som er inngått mellom Israel og Hamas, innebærer at 50 gisler løslates over en periode på fire dager. I disse dagene blir krigshandlingene satt på pause. Israel skal på sin side løslate 150 fengslede palestinere.

Men på en telefonkonferanse med flere store hjelpeorganisasjoner sa administrerende direktør i Amnesty International USA, Paul O'Brien, at våpenhvilen ikke er lang nok og ikke strekker til i henhold til menneskerettighetene.

Jason Lee, Redd Barnas direktør for de palestinske territoriene, sa at selv om den midlertidige våpenhvilen er «et skritt i riktig retning», kan den ikke erstatte et varig opphold i krigføringen.

Sjef for FNs barnefond (Unicef) Catherine Russell sa onsdag at Gazastripen har blitt det farligste stedet i verden å være barn.

Organisasjonen Médecins du Monde sier våpenhvilen gjør at man kanskje vil være i stand til å levere medisiner og noe drivstoff til Gazastripen, men at det ikke er nok tid til å nå alle menneskene i nød.

Hjelpeorganisasjonen Handicap International sier også at våpenhvilen er for kort.