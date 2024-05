Gruppen som ble truffet av lynet, befant seg ved bredden av elven Elben da et kraftig tordenvær passerte over byen. Tre kvinner og sju menn i alderen 26 til 41 år ble skadet, opplyser redningstjenestene.

Skadene beskrives som livstruende for fire av dem. En talsperson for brannvesenet sier to menn på 27 og 30 ble gjenopplivet etter å ha fått hjertestans som følge av lynnedslaget.

Politiet sperret av området og satte inn helikopter i søk etter eventuelle andre ofre. Folk ble oppfordret til umiddelbart å oppsøke lege dersom de opplevde ubehag eller symptomer som svært høy puls, ujevn hjerterytme, nummenhet og prikking i armer og bein.

Tysklands værvarslingstjeneste hadde sendt ut farevarsel og kraftig tordenvær i deler av delstaten Sachsen.