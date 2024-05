Aksjonen startet søndag og har til hensikt å gjenopprette kontrollen over en vei som knytter hovedstaden til den internasjonale lufthavnen etter seks netter med demonstrasjoner og opptøyer.

Over 600 tungt bevæpnede soldater deltar i oppdraget, melder det franske nyhetsbyrået AFP.

Senest natt til søndag var det nye opptøyer, noe flere hundre soldater ikke klarte å hindre, til tross for at det er innført portforbud, unntakstilstand og Tiktok-forbud. Uidentifiserte grupper startet blant annet to branner og plyndret en bensinstasjon, ifølge den franske regjeringens høykommissær for territoriet, Louis Le Franc.

Seks mennesker er drept og flere hundre såret i opptøyene som startet mandag, ifølge tall fra lokale myndigheter.

Striden på Ny-Caledonia står om en lovendring som skal gi stemmerett og dermed mer politisk innflytelse til om lag 25.000 franskmenn som har bodd sammenhengende i territoriet i over ti år. Fram til nå har stemmeretten til alle som ikke bodde der før 1998, vært «frosset». Noen lokale ledere frykter at lovendringen kan gå ut over urbefolkningen kanak.

Innbyggerne har i tre folkeavstemninger – i 2018, 2020 og 2021 – stemt ja til å forbli en del av Frankrike. Men uavhengighetsbevegelsen boikottet den forrige avstemningen og sa at de aldri kom til å godta resultatet.