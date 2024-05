I tillegg er to personer savnet, sier myndighetene.

Angrepet førte også til skader mot transportinfrastruktur og bygninger tilhørende lokale myndigheter, i tillegg til en forretning. Det oppsto også en brann, sier Kharkivs ordfører.

Guvernør for Kharkiv-regionen, Oleh Synjehubov, sier at russiske styrker angrep Kharkiv omtrent ti ganger. Angrepene rettet seg også mot Zolotsjiv og Ljubotyn i Kharkiv-regionen, og minst to ble såret i hver av de to byene.

Russland har trappet opp angrepene mot de nordøstlige områdene av Ukraina denne våren, og retter seg mot energi- og transportinfrastruktur med bomber, raketter og droner.