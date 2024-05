Krigen på Gazastripen var bakteppet da Emmanuel Macron inviterte Qatars statsminister og utenriksministrene i Saudi-Arabia, Egypt og Jordan til samtaler fredag.

Den franske presidentens stab sier muligheten for å opprette en palestinsk stat og gjenopplive muligheten for en tostatsløsning dominerte samtalene, sammen med den humanitære innsatsen for Gaza.

Gruppen diskuterte alle muligheter for å oppnå gjenåpningen av alle grenseoverganger inn til Gaza, heter det i en uttalelse fra Macrons kontor.

De fem landene diskuterte også hvordan de kunne styrke samarbeidet seg imellom og «effektiv implementering av tostatsløsningen, den eneste effektive måten å garantere fred og sikkerhet for Israel og for å svare på palestinernes legitime ambisjoner», heter det videre.

Også Macrons utenriksminister Stéphane Séjourné var med på møtet, som ble holdt timer etter at FN-domstolen ICJ ba Israel stanse den pågående offensiven mot Rafah lengst sør på Gazastripen. Macron ba om umiddelbar våpenhvile og at løslatelse av alle gisler i Gaza.