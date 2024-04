G7 ble torsdag oppfordret til å ta raske, konkrete skritt for å skaffe Ukraina mer luftvern og artilleri av Nato-sjef Jens Stoltenberg og EUs utenrikssjef Josep Borrell. Det skjedde under et utenriksministermøte i G7 på den italienske øya Capri.

Russlands krig mot Ukraina og kraftig økende spenning i Midtøsten sto øverst på dagsordenen på møtet.

Borrell advarte om at Ukraina trenger flere Patriot-systemer for å beskytte viktige mål, særlig strømnettet.

– Intet land kan kjempe uten elektrisitet i hjemmene, i fabrikkene og langs fronten, sa Borrell til journalister på sidelinjen av møtet.

– Det er overhengende, kritisk behov for mer luftvern, sa Stoltenberg, og understreket også behovet for artilleri.

– Vi kan ikke fortsette å være i en situasjon der Russland har større ildkraft enn Ukraina, sa han.

G7 består av Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA.