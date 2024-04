– Vi avskar, vi sto imot. Sammen skal vi vinne, skriver Netanyahu på X.

Iran gikk til angrep mot Israel lørdag kveld med hundrevis av droner og raketter. Angrepet er det første etter mer enn 40 år med fiendskap og vekker bekymring for ytterligere eskalering av krisen i Midtøsten.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant sier i en videouttalelse at Israel slo tilbake den første store angrepsbølgen, men at den militære konfrontasjonen ikke er over.