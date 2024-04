Hizbollah melder å ha sendt raketter mot de israelskokkuperte Golanhøydene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

AFP siterer videre et ikke navngitt sikkerhetsselskap på at houthiene sender droner mot Israel. Reuters siterer sikkerhetsselskapet Ambrey på meldinger om et koordinert droneangrep. Iran som natt til søndag angriper Israel med droner og raketter, støtter begge gruppene.