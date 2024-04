Flyalarmen ble utløst i Nord-Israel tidlig fredag morgen, sto det i en uttalelse fra IDF.

Litt senere opplyste IDF at det var falsk alarm.

Meldingene kom etter at amerikanske ABC News og CBS News fikk opplyst fra amerikanske kilder at Israel har satt i gang et angrep mot Iran.

Iranske myndigheter har stengt deler av luftrommet sitt og aktivert luftvernet, og iranske medier melder om eksplosjoner.