De nye reglene innebærer at fra 2030 skjerpes grenseverdiene for flere skadelige stoffer, særlig nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2).

Dersom grenseverdiene overskrides, kan de som blir berørt av luftforurensing, kreve erstatning dersom de blir syke.

Ifølge EUs miljøbyrå EEA er dårlig luftkvalitet fortsatt den største miljømessige helserisikoen.

Den nye forurensningsloven kan bidra til å redusere tallet på for tidlige dødsfall, håper det danske parlamentsmedlemmet Bergur Løkke Rasmussen.

– Luftforurensing har for lenge vært et altfor stort problem. «Den usynlige morderen» gir hvert år over 200.000 europeere en for tidlig død, sier han til nyhetsbyrået Ritzau.

De siste tallene viser at i 2021 var det over 250.000 dødsfall i EU relatert til dårlig luftkvalitet.

Reglene stiller også nye krav til de ulike landenes indekser over luftkvalitet. Det skal gjøre dem lettere å sammenligne på tvers av landegrensene.

– Luftforurensing respekterer jo ikke grenseovergangene. Derfor påvirker svensk forurensing også oss i Danmark, sier Rasmussen.