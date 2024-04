Ifølge nettsiden til den ukrainske nasjonalforsamlingen satte Zelenskyj tirsdag sin signatur på loven, som ble vedtatt av nasjonalforsamlingen forrige uke.

Den nye loven setter ikke noen grense for hvor lenge soldater må tjene under krigen, noe som er et viktig spørsmål for de mange tusen som meldte seg til tjeneste da Russland invaderte Ukraina. Den pålegger også alle menn å sørge for å ha gitt oppdaterte opplysninger om seg til myndighetene, øke lønningene til frivillige samt at straffene for å sno seg unna mobilisering, øker.

Loven trer i kraft en måned etter at den er offisielt kunngjort.