En fersk FN-rapport viser at narkotikabeslagene i Sahel-regionen har økt kraftig de siste årene. I 2022 ble 1466 kilo kokain beslaglagt i Mali, Tsjad, Burkina Faso og Niger. I årene mellom 2013 og 2020 ble det til sammenligning beslaglagt et gjennomsnitt på 13 kilo.

FNs kontor for narkotika og kriminalitet, UNDOC, opplyser at kokain er det stoffet som oftest blir beslaglagt – etter cannabis.

Nylig kunngjorde Senegal at det var beslaglagt et rekordstort kokainparti – på 1137 kilo. Det er det største beslaget hittil. Kokainen representerer en gateverdi på rundt 146 millioner dollar.

Store enkeltbeslag

Store enkeltbeslag er blitt mye mer vanlig i regionen, ifølge UNDOC. I desember i fjor beslagla den senegalesiske marinen totalt 3 tonn kokain til sjøs.

Plasseringen av Sahel, som ligger sør for Sahara-ørkenen og løper fra Atlanterhavet til Arabiahavet, gjør regionen til et naturlig transittsted for den økende mengden kokain som produseres i Sør-Amerika. Markedene i Europa er målet for store deler av denne produksjonen.

– Denne handelen har svært uheldige konsekvenser for stabiliteten i området, som fra før er herjet av mye uro og krigshandlinger. Befolkningen lider under de kriminelles aktivitetene. Konsekvensene er både lokale som globale, sier Amado Philip de Andrés, UNODC regionale representant i Vest- og Sentral-Afrika.

– Ulike væpnede grupper som driver med narkotikasmugling bidrar til å undergrave fred og stabilitet i regionen. Narkotikahandelen gir inntekter til væpnede grupper i Sahel, der islamske ekstremistiske nettverk har blomstret opp de senere årene. Og det i en situasjon der flere land har opplevd flere kupp og ustabilitet, understrekes det i FN-rapporten.

Pusher narkotika på vanlige folk

Den økte narkotikahandelen påvirker lokale markeder og fører til høyere narkotikaforbruk i lokalbefolkningen, sier Lucia Bird, direktør i den Vest-Afrikanske observatorium for illegale økonomier ved Global Initiative against Transnational Organized Crime.

– Vi har blant annet fått rapporter om økende forbruk av kokain i Agadez i Niger. Mindre smuglergrupper laster narkotika ut på lokale markeder fordi de ikke har kontaktene på de større og mer lukrative markedene, sier hun.

Nylig ble en forsendelse med cannabis og Tramadol, en opioid smertestillende medisin, verdt 50.000 dollar, beslaglagt av en politipatrulje i Niger, ifølge en lokal fjernsynsstasjon.

Hasj utveksles mot kokain

Bird opplyser at en annen og urovekkende trend i regionen er at marokkansk hasj utveksles direkte mot søramerikansk kokain.

– Denne ordningen – som har vært under utvikling siden 2020 – omgår behovet for kontantbetalinger og utnytter forskjeller i prisene på narkotika på tvers av kontinenter, sier hun.

Utviklingen fører til at handelen med narkotika øker i noen av de mest konfliktrammede områdene i Sahel.

Må bekjempes

Korrupsjon og hvitvasking av penger er viktige faktorer i narkotikasmugling. FN opplyser at nylige beslag og arrestasjoner har avslørt at politisk elite, samfunnsledere og ledere av væpnede grupper er involvert i narkotikahandelen i Sahel.

Leonardo Santos Simão, spesialrepresentant for FNs generalsekretær for Vest-Afrika mener det er av avgjørende betydning at man samarbeider internasjonalt for å bekjempe den økende smugleraktiviteten for narkotika i Sahel-regionen.