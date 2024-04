– Det var ikke en krenkelse og heller ikke en øvelse. Det var skarp innsats, men jeg kan ikke gå inn i detaljene om hva det handler om, sier luftforsvarets kommunikasjonssjef Louise Levin.

Sveriges Radio skriver at en rekke høye brak kunne høres vest på Gotland søndag. Det var to Jas 39 Gripen-fly som var i aksjon over øya i Østersjøen.