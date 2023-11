Det opplyser en kilde i det franske rettsvesenet til nyhetsbyråene AFP og AP tirsdag.

Sekten er anklaget for en rekke overgrep under Bivolaru, som gjentatte ganger har vært i søkelyset til rettsvesenet i Romania, Sverige og Frankrike de siste årene, opplyser kilden.

Den 76 år gamle guruen er både svensk og rumensk statsborger.

Personene ble pågrepet i Paris-regionen og Sør-Frankrike. Flere av dem er sentrale medlemmer av sekten, får AP og AFP opplyst. Omtrent 175 politibetjenter deltok i razziaen, der 26 kvinner – hvorav flere ble holdt mot sin vilje – ble frigjort.

Kvinnene var innesperret i svært dårlige omgivelser, både når det gjelder plass og hygiene, sier kilden videre.

Åndelig mentor

Yoga-sekten, kalt Movement for Spiritual Integration into the Absolute (Misa), driver blant annet flere yogaskoler.

På sin offisielle nettside, yogaesoteric , beskriver gruppen seg selv om den «største yogaskolen i Romania og Europa» og omtaler Bivolaru som sin «åndelige mentor».

Suksessen «kommer fra en tradisjonell og streng tilnærming til yoga», heter det på gruppens hjemmesider. Det innebærer streng studie av både «teoretiske og praktiske aspekter, sammenhengende integrering av yogaverdier og praksiser i det vestlige kulturelle miljøet».

Nettsiden inneholder også en side dedikert til «utenomjordiske sivilisasjoner» og tantrisk yoga, med tips om «teknikker for amorøs energikontroll», «erotiske stillinger» og om «veien til ekstase».

Anklages for menneskehandel og voldtekt

Ifølge AFP og APs kilde har sekten flere hundre medlemmer. Tirsdagens pågripelser skjer i lys av en granskning fra påtalemyndigheten i Paris, som har undersøkt anklager om bortføringer, voldtekt og menneskehandel.

Det var den franske menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights League som først begynte å undersøke anklagene mot sekten.

Etter å ha fått uttalelser fra tolv tidligere medlemmer, kontaktet de påtalemyndigheten.

– Misa brukte tantrisk yoga og hjernevasking for å få ofre til å akseptere seksuelle relasjoner og eliminere enhver forestilling om samtykke, sier rettskilden til AFP.

Betalte for yogatimer med telefon-sex

Flere kvinner fra ulike land har stått fram og sagt at de har vært ofre for Misa-organisasjonen. Sekten ble i 2008 kastet ut av International Yoga Federation og European Yoga Alliance fordi gruppens kommersielle praksis ble ansett som «ulovlig» av de andre organisasjonene.

Avisen The Liberation Daily, som først meldte om pågripelsene, skriver at Bivolaru ble pågrepet i et hus i Ivry-sur-Seine nær Paris. Ifølge vitner tok han kvinnelige følgere til huset for en «seksuell innvielse» i tantrisk yoga, skriver avisen.

Kilden AFP har snakket med, sier sektens kvinnelige medlemmer betalte for de såkalte yogaverkstedene, eller yogatimene, gjennom telefon-sex, mens mennene gjorde manuelt arbeid.

Disse yogatimene var utelukkende dedikert til å tilfredsstille hovedmistenktes ønsker, sier kilden.

En annen rettskilde omtaler saken som «vanvittig» og sier sekten minner om «mafia eller hallikvirksomhet forkledd som filosofi».