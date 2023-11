Russland har sakte, men sikkert gjort framskritt i kampene, men til en høy pris. Etter over en måned med blodige angrep ligger russiske styrker an til å gjøre en knipetangsmanøver imot byen, ifølge britisk etterretning.

Avdijivka har vært åsted for krigføring helt siden 2014 og er bombet sønder og sammen. Den ligger rett nord for byen Donetsk, som er under russisk kontroll.

– Russiske okkupantstyrker har redusert antall bakke- og luftangrep, selv om de fortsatt bryter krigens regler ved å skyte mot helsepersonell og kjøretøy for evakuering, sier talsperson Oleksandr Shtupun i de ukrainske styrkene.

– Men okkupantene har ikke gitt opp planen om å omringe Avdijivka. Åtte angrep ble slått tilbake i dag, legger han til.

Lederen for militæradministrasjonen i Avdijivka sier at soldatene holder stand i stillinger som er godt barrikadert.

– Fienden fortsetter å presse på mot guttene våre, sier han.