Tallet baserer seg på FN-anslag om at rundt 180 kvinner hver dag føder barn på Gazastripen, melder organisasjonen i en pressemelding. Rundt 15 prosent av kvinnene som føder, ventes å oppleve komplikasjoner i forbindelse med graviditet eller fødsel.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) advarte denne uken om at alle sykehusene bortsett fra et i Gaza by nord på Gazastripen fra mandag av vil være ute av drift.

Årsaken er mangel på strøm, medisinsk utstyr, oksygen, mat og vann, og situasjonen forverres av bombing og kamper i nærheten av sykehusene. Natt til onsdag gikk israelske styrker inn i Shifa-sykehuset, Gazas største.

– Barna blir født inn i et mareritt, en humanitær katastrofe, sier Jason Lee, som leder Redd Barnas arbeid i de palestinske områdene.

– Gravide kvinner føder uten å få medisinsk hjelp, premature barn dør i inkubatorer. Drivstoff må slippes inn i Gaza for å drive generatorer, og helseanlegg må beskyttes, sier han videre.