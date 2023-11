Bah sier 13 militæroffiserer og en sivil person er pågrepet etter helgens uroligheter.

– Hendelsen var et mislykket kuppforsøk. Hensikten var å ulovlig undergrave og styrte en demokratisk valgt regjering, sier han.

– Forsøket mislyktes, og mange av lederne er enten i politiets varetekt eller på flukt. Vi vil jobbe for å pågripe dem og stille dem for retten.

Det ble innført et landsdekkende portforbud i det vestafrikanske landet etter angrepet mot et våpenlager søndag.

Ukjente angripere skal også ha stormet en politistasjon og et større fengsel. Minst 2000 fanger ble satt fri, og flere av dem er fortsatt på frifot, ifølge landets fengselsvesen.

13 soldater og sju sivile ble drept i uroen i hovedstaden, opplyser landets militære.

Sierra Leone, et engelsktalende land i Vest-Afrika, har siden president- og nasjonalforsamlingsvalget i juni vært gjennom en politisk krise. Angrepet søndag har økt frykten for et sammenbrudd i landet midt i en bølge av kupp i regionen.