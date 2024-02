Det gamle navnet ble valgt får å skille nettverket oppå bakken fra det mer kjente undergrunnsnettet, også kjent som The Tube.

Nå har de seks linjene fått nye navn, som ifølge London-ordfører Sadiq Khan skal hedre og feire «ulike deler av Londons unike lokalhistorie og kultur». Dette blir en av de største endringene noensinne på storbyens velkjente metrokart.

En av de nye linjene får navnet Suffragette Line, etter kvinnene som kjempet for stemmerett og likestilling for over 100 år siden. En annen linje skal hete Windrush, etter skipet som fraktet mange arbeidsinnvandrere fra Karibia i etterkrigstiden, Mange av dem som kom, begynte å jobbe i Londons kollektivtrafikk.

De fire siste linjenavnene som ble kunngjort torsdag, er Liberty, Lioness, Mildmay og Weaver. I tillegg til nye navn, får de også nye farger og skal tegnes med doble parallelle linjer på kartet, slik dagens oransje Overground-linjer vises.

Og alle som kan «sine» linjer og ruter, kan være trygge på at de består også i fremtiden. Ingen skal rokke ved Piccadilly, Central, Circle, Victoria eller de andre klassiske undergrunnslinjene.