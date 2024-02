Ukrainerne har også klart å åpne en ekstra rute for forsyninger inn i den nærmest omringede byen, men forsyninger og evakuering er fortsatt vanskelig, ifølge militærets talsperson Dmytro Lykhovij.

Byen som ligger 5 kilometer fra Donetsk by, har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep, og tjenestemenn sier ikke en eneste bygning i byen er intakt.

Russiske styrker har nesten omringet byen og har kontroll både i nord, øst og sør. Å erobre byen ville være en sjelden seier for Russland, snart to år etter at invasjonen ble innledet.