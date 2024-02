Ukrainas nye forsvarssjef Oleksandr Syrskyj opplyste lørdag at landets styrker trakk seg ut av byen for å unngå å bli omringet. Byen har vært under hardt russisk press. De ukrainske styrkene har problemer med manglende forsyninger, et problem som er blitt mye mer merkbart etter at USAs støtte tok slutt.

Republikanerne som kontrollerer Representantenes hus, blokkerer forslag til en ny, militær støttepakke til Ukraina. De krever skjerpede sikkerhetstiltak langs USAs grense til Mexico først.

Mange er også generelt skeptiske til å hjelpe Ukraina og vil ha en fredsplan for å få slutt på krigen som ble innledet da Russland invaderte landet.

Et tverrpolitisk kompromiss som innebar en omfattende skjerping av sikkerheten langs grensen, ble forhandlet fram av Demokratene og Republikanerne i Senatet, men falt da tidligere president Donald Trump avviste den.