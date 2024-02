Forsvarsminister Sébastien Lecornu mener Russland er i ferd med å vende tilbake til en «spesielt aggressiv» holdning som minner om det tidligere Sovjetunionens oppførsel under den kalde krigen.

– For en måned siden, for å gi dere et helt konkret eksempel, truet et russisk flykontrollsystem med å skyte ned franske fly i Svartehavet da vi befant oss i en fri internasjonal sone, sier han til radiokanalen RTL.

Han mener Russlands økende aggressivitet skyldes at de har vanskeligheter på slagmarken i Ukraina.