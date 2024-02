– Å ta vare på skogen er viktig for klimaet, for naturen og for klimatilpasningen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NTB.

På besøk i Etiopia undertegnet han tirsdag en ny partnerskapsavtale om å ta vare på og plante tropisk skog. Den åpner for at Norge kan bidra med over 1 milliard kroner til dette arbeidet i perioden fram mot 2030.

Økonomisk støtte vil bli utbetalt hvis Etiopia beviser framgang i arbeidet.

Dette er en opptrapping av et skogsamarbeid mellom Norge og Etiopia som allerede har pågått i en årrekke. Samarbeidet er et ledd i den omfattende norske regnskogsatsingen. Målet er både å ta vare på natur og hindre utslipp av klimagasser.

Så langt har Etiopia både klart å bevare store arealer med naturskog og plante ny skog. Tidligere var landet preget av omfattende avskoging.

Inntil for et par år siden var Etiopia rammet av borgerkrig, og etiopiske regjeringsstyrker ble anklaget for krigsforbrytelser. Eriksen peker på at landet nå er inne i en fredsprosess og sier Norge er tydelige på at menneskerettsbrudd ikke tolereres.

Miljøministeren skal denne uken også delta på FNs miljøforsamling i Kenyas hovedstad Nairobi.