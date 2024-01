Den russiske atomkraftmyndigheten bekrefter at de nektet IAEA-inspektørene adgang til deler av anlegget – nærmere bestemt til avstengte reaktorhaller – men sier det var av hensyn til sikkerheten.

– IAEA ønsket å komme seg inn bak skallene som omslutter reaktorene. Slike skall, særlig når de er forseglet, er ikke noe museum eller områder som er egnet til å spasere omkring, sier Renat Kartsjaa i Rosatom til næringslivskanalen RBK.

– Når disse er forseglet, er det ikke adgang for personell uten en soleklar begrunnelse eller i nødstilfelle, fortsetter Kartsjaa.

IAEA-sjef Rafael Grossi sa onsdag at inspektøren hadde blitt nektet adgang til tre av kraftverkets enheter i to uker. Han sier byrået vil fortsette å be om adgang til hallene der reaktorene og brukt atombrensel befinner seg.

Atomkraftverket i ukrainske Zaporizjzja er Europas største og ligger i et område Russland okkuperte tidlig i krigen. I september 2022 sluttet kraftverket å levere strøm til det ukrainske nettet.