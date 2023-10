Palestinske leger og sykepleiere kjemper døgnet rundt for å holde liv i for tidlig fødte babyer på Al Aqsa-sykehuset i Deir el-Balah sør på Gazastripen. Sykehuset er nå i ferd med å gå tom for drivstoff til generatorene, noe som vil være en dødsdom for mange av babyene.