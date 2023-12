Den tidligere lederen har fått en bredside med kritikk fra tidligere medarbeidere om ubesluttsomhet og mangel på forståelse av det forskningsbaserte, medisinske grunnlaget som forskere prøve å formidle.

Under andre dag av utspørringen fikk Jonhson spørsmål om hvorfor han fortrakk regionale løsninger framfor å stenge ned hele landet da smittenivået steg dramatisk i oktober 2020.

Til dette svarte Johnson at det ble stilt relevante spørsmål om hvor effektivt et slikt grep ville være, og at det også var en svært ujevn spredning av viruset rundt om i landet.

– Dette er selve nøkkelpoenget, sa den tidligere statsministeren. Han mente at det populære begrepet om å «bryte sirkelen» er en talemåte for noe som er svært vanskelig å få til i praksis.

– Det ville ha vært en svært kostbar øvelse som alltid rammer dem som har det dårligst i samfunnet, hardest, sa Johnson.