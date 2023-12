47-åringen ble i fjor dømt for drap på George Floyd under en pågripelse. Han mistet også jobben sin i politiet i Minneapolis. Han er også dømt til 21 års fengsel for å ha krenket Floyds rettigheter.

Chauvins advokat sier til avisen Star Tribune at de er bekymret for sikkerheten hans i fengselet han nå returneres til.

24. november skal et tidligere gjengmedlem ha angrepet Chauvin i fengselet. Eks-politimannen ble påført 22 knivstikk. Den antatte gjerningsmannen er siktet for drapsforsøk og overført til et annet fengsel. Han sonet en dom på 30 år og kunne etter planen prøveløslates i 2026, men det vil trolig endre seg.

Mannen har forklart at han ikke planla å drepe Chauvin, men at han hadde brukt en måned til å tenke på å angripe ham. Påtalemyndigheten hevder fengselsbetjentene hindret et drap da Chauvin ble knivstukket i fengselsbiblioteket.