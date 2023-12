Nesten 200 land sa onsdag morgen ja til et sluttdokument der det tas til orde for en overgang bort fra fossile energikilder.

Al Jaber mener at dokumentet inneholder tiltak som til sammen utgjør en «robust plan» for å sikre at 1,5-gradersmålet er innen rekkevidde.

I 2015 vedtok verdens land at de skulle jobbe for å holde den globale oppvarmingen på under 2 grader, og aller helst under 1,5 grader sammenlignet med førindustrielt nivå.