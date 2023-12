Målet med alliansen, som også inkluderer Kambodsja, er å få hele myndighetsapparatet med på å endre verdens matsystemer slik at de sikrer bedre mat- og næringssikkerhet og tilpassing mot klimaendringene, skriver landene i en pressemelding.

Kunngjøringen kommer etter at FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har kommet med flere dystre nyheter om verdens matsikkerhet.

Kommer på «matdagen»

Blant annet blir 2,2 millioner hektar med skogområder avskoget hvert eneste år på grunn av statlige landbrukssubsidier, og mer enn tre milliarder mennesker verden over har ikke råd til sunn og næringsrik kost. Lanseringen skjer på «matdagen» på klimatoppmøtet COP28.

– Klimasammenbruddet, internasjonale konflikter og økonomiske sjokk har gjort matsystemene våre mer sårbare enn noen gang, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

- Men samtidig blir deres potensial for å bli en del av løsningen til våre globale utfordringer større enn noen gang, tilføyer hun.

Forplikter seg til framgang

Tvinnereim sier alliansen gir et «klart og ambisiøst rammeverk» for arbeidet og dessuten legger vekt på hvor sentralt samarbeid er for denne prosessen.

ACF skal prioritere ti områder der man skal gripe inn: rimeligere mat, styrkede inntekter, styrket motstandsdyktighet, redusering av klimagassutslipp, naturvern, bærekraftig forvaltningspraksis, mindre matsvinn, mer innovasjon, styrket likestilling og samsvar mellom politiske og økonomiske insentiver.

Alle medlemmene forplikter seg til å gjøre framgang på de ti områdene.