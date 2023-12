– Hver dag ser vi flere og flere terrorister som blir drept, flere og flere terrorister som blir såret, og de siste dagene har vi sett terrorister som overgir seg, sier Halevi under en seremoni ved Vestmuren i gamlebyen i det okkuperte Øst-Jerusalem lørdag kveld.

– Dette er et tegn på at nettverket deres er i ferd med å bryte sammen, og et tegn på at vi er nødt til å presse hardere, tilføyer han.

En rådgiver for Israels nasjonale sikkerhetsrådgiver hevder samtidig at minst 7000 militante palestinere er drept under Gaza-krigen.

